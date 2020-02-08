В Турции произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 43 человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, авария произошла в районе Девели провинции Кайсери из-за обледенения трассы, передает Day.Az.

Перевернулся туристический автобус, совершавший маршрут из Аданы в Центр зимнего туризма "Гора Эрджиес" провинции Кайсери. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту начато расследование.