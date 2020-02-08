https://news.day.az/world/1201153.html В Турции перевернулся автобус, пострадали десятки человек
В Турции перевернулся автобус, пострадали десятки человек
В Турции произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 43 человека.
Как сообщает АПА со ссылкой на NTV, авария произошла в районе Девели провинции Кайсери из-за обледенения трассы, передает Day.Az.
Перевернулся туристический автобус, совершавший маршрут из Аданы в Центр зимнего туризма "Гора Эрджиес" провинции Кайсери. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
По факту начато расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре