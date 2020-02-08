Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), погибли не менее 12 человек, есть много раненых. Об этом сообщает в субботу сайт газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению газеты, солдат угнал в расположении своей части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям на улицах и зданиям. Как сообщили газете полицейские, преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся.

Местонахождение стрелка пока неизвестно.

Накхон Ратчасима (Корат) - третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона страны. В городе расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельскохозяйственной продукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

