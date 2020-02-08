https://news.day.az/world/1201162.html Подкараулили и напали: в России одноклассники избили 10-летнюю девочку
Подкараулили и напали: в России одноклассники избили 10-летнюю девочку
В Екатеринбурге управление СК РФ по Свердловской области проверяет сообщение портала Е1.ru о нападении школьников на 10-летнюю девочку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Якобы ученики школы №60 подстерегли пострадавшую после занятий и побили её. У девочки были травмированы голова, живот и колено, так что она две недели провела на больничном.
Следователи опрашивают школьников и учителей в рамках доследственной проверки.
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