В Екатеринбурге управление СК РФ по Свердловской области проверяет сообщение портала Е1​​​.ru о нападении школьников на 10-летнюю девочку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Якобы ученики школы №60 подстерегли пострадавшую после занятий и побили её. У девочки были травмированы голова, живот и колено, так что она две недели провела на больничном.

Следователи опрашивают школьников и учителей в рамках доследственной проверки.