Солдат, устроивший стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима и убивший не менее 10 человек, скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников.

Об этом сообщает в пятницу таиландское государственное новостное агентство TNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в районе торгового центра полностью перекрыто, сообщает агентство.

