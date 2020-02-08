https://news.day.az/world/1201177.html В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников
Торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в районе торгового центра полностью перекрыто, сообщает агентство.
В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников
Солдат, устроивший стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима и убивший не менее 10 человек, скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников.
Об этом сообщает в пятницу таиландское государственное новостное агентство TNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в районе торгового центра полностью перекрыто, сообщает агентство.
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