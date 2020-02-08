Власти Шанхая из-за вспышки коронавируса запретили людям появляться в общественных местах без масок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Любой человек, прибывший в аэропорт, железнодорожный вокзал, междугородний автовокзал, остановку рельсового транспорта, а также находящийся в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах этого города, должен носить маску и не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство", - сообщили власти в Weibo.



Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.

