Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка, убившего не менее 12 человек в городе Накхон Ратчасима, в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Внимательно наблюдаю за ситуацией. Поручил полиции и военнослужащим задержать стрелка в ближайшее время", - написал премьер в своем Twitter.