https://news.day.az/world/1201179.html Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата
Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу солдата
Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка, убившего не менее 12 человек в городе Накхон Ратчасима, в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Внимательно наблюдаю за ситуацией. Поручил полиции и военнослужащим задержать стрелка в ближайшее время", - написал премьер в своем Twitter.
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