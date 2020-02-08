Большинство китайских провинций снова отложили время выхода на учебу, теперь до конца февраля. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу и еще шести провинциях занятия не начнутся до конца февраля, в Юньнани, Ляонине, Цзянси, Сычуане и Хэнани - после 17 февраля, а во Внутренней Монголии, Ганьсу и нескольких других - с начала марта.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.

