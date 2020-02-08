В Китае отложили время выхода на учебу
Большинство китайских провинций снова отложили время выхода на учебу, теперь до конца февраля. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу и еще шести провинциях занятия не начнутся до конца февраля, в Юньнани, Ляонине, Цзянси, Сычуане и Хэнани - после 17 февраля, а во Внутренней Монголии, Ганьсу и нескольких других - с начала марта.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре