Сети появилось видео с места стрельбы в Таиланде на улице города Накхон Ратчасима (Корат), которую устроил рядовой одной из частей Сухопутных войск.

На кадрах видна одна из улиц города рядом с торговым центром, а также внедорожник, съехавший на газон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Прохожие рядом с магазином пытаются покинуть улицу.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что солдат угнал в своей части военный внедорожник и проехал по нему по городу, открывая огонь из автоматической винтовки. После он остановился у торгового центра и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.

Как сообщило таиландское новостное агентство TNA, мужчина находится на четвертом этаже здания и удерживает там 16 заложников.

Отмечается, что солдат транслировал свое нападение в Facebook.

Как сообщило издание Khaosod, стрелок - старший сержант Чакрапхан Тхомма.

