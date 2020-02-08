Два человека спасены из-под обломков обрушившегося в субботу трёхэтажного здания в штате Пенджаб на северо-западе Индии, под завалами могут находиться до 7 человек. Об этом сообщает агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Два человека спасены. 6-7 людей остаются под обломками. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и представители других ведомств продолжают поиски и ведут спасательную операцию", - сообщил представитель администрации города Химаншу Джайн.

По предварительным данным, здание рухнуло после того, как неподалеку от него экскаватор выкопал подвал.

Строительная машина также находится под обломками.