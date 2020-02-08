https://news.day.az/world/1201191.html Число жертв стрельбы в Таиланде выросло
Ранее минздрав призвал население города Корат и соседних городов сдавать кровь для раненых, число которых пока не сообщается. Ведущий телеканала сообщил после зачитывания заявления, что, по информации Thai PBS, среди раненых есть дети.
Число жертв стрельбы в Таиланде выросло
Количество жертв таиландского стрелка в городе Накхон Ратчасима (Корат) выросло до 17 человек. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Таиланда, которое было зачитано в прямом эфире телеканала Thai PBS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
"В результате стрельбы, открытой преступником в городе Накхон Ратчасима, погибли 17 человек", - говорится в заявлении.
Ранее минздрав призвал население города Корат и соседних городов сдавать кровь для раненых, число которых пока не сообщается. Ведущий телеканала сообщил после зачитывания заявления, что, по информации Thai PBS, среди раненых есть дети.
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