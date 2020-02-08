Военный, устроивший стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, вел онлайн-трансляцию в своем Facebook, его аккаунт уже деактивирован. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на газету "Тхаи Рат" сообщалось, что рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), погибли не менее 12 человек, есть много раненых. По сообщению газеты, солдат угнал в расположении своей части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям на улицах и зданиям. Как сообщили газете полицейские, преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся.

Газета Bangkok Post отмечает, что он транслировал стрельбу в торговом центре в режиме онлайн. Также он сделал селфи с автоматом в руках. Через некоторое время его страницу удалили.

Издание Khaosod указывает, что военный опубликовал несколько фото и видео атаки в соцсетях. Также отмечается, что стрелка удалось идентифицировать - это старший сержант Чакрапхан Тхомма.

Издание пишет, что тот в ходе трансляции заявил, что у него произошла судорога. Затем он спрашивал, не следует ли ему сдаться. Стрелок также говорил, что "устал" и "больше не может пошевелить пальцем", пишет Khaosod.

По информации СМИ, среди погибших находятся водитель обычного такси, мототакси и студент. Мотивы атаки неясны.

Накхон Ратчасима (Корат) - третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона страны. В городе расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельскохозяйственной продукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

