Выстрелы слышны в здании торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат) в Таиланде, где старший сержант сухопутных войск Таиланда удерживает 16 заложников. Об этом сообщает в субботу сайт газеты "Тхаи Рат", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее военный устроил в городе стрельбу из автоматического оружия и гранатомета.

"Очевидец, находящийся на месте события, сообщил по телефону, что в здании торгового центра слышны выстрелы", - говорится в сообщении сайта.

Старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма открыл в городе стрельбу из автоматического оружия, передвигаясь на угнанном из части внедорожнике HamVee, затем обстрелял торговый центр Terminal 21 из ручного гранатомета и автомата. В настоящее время он находится на 4 этаже торгового центра с 16 заложниками.

