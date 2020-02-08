Всемирной организацией здравоохранения опубликовала статистику заболеваемости новым коронавирусом 2019-nCoV. Как сказано в бюллетене, отношение количества новых инфицированных к общему количеству заболевших упало в феврале в сравнении с началом года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным ВОЗ, в конце января показатель достиг 46 процентов. После небольшого спада, последовал всплеск - 39,1 процента 28 января. В начале февраля отношение упало до 17,8. На сегодняшний день оно составляет 10,2 процента, пишет РИА Новости.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан предостерег от чересчур оптимистичных заявлений о пройденном пике заболевания, но отметил, что в Китае впервые зафиксировали снижение числа заболевших.

Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 тысячам человек. Ученые нескольких стран сейчас заняты разработкой вакцины. Случаи заражения подтвердили более чем в 20 государствах. В частности, в Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Германии, США, Канаде, Франции... Непосредственно в Пятой республике сообщили о том, что найдены еще пять заболевших - это граждане Великобритании, приехавшие отдохнуть. Судя по всему, заразились они от еще одного британца, который на днях ездил в Сингапур. Сейчас им всем оказывается помощь.