Таиландский солдат Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), открывший стрельбу по людям около торгового центра на востоке страны, оказался вооружен гранатометом. Об этом сообщалось в эфире телеканала Thai PBS, пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, уточняется, что мужчина выстрелил в торговый центр "Терминал-21" из гранатомета перед тем, как продолжить стрельбу из винтовки. В связи с этим на первом этаже здания начался пожар, который уже удалось потушить спасателям.

Таиландское издание Bangkok Post ранее обнародовало хронологию нападения вооруженного солдата. Злоумышленник сначала убил своего командира и еще двух человек в военном лагере. Позже он угнал джип и на нем расстреливал людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу.

Также сообщалось, что стрелок вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что "измотан" стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

Как стало известно ранее 8 февраля, солдат открыл стрельбу по людям возле торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат). В результате произошедшего погибли как 17 человек, имеется большое число пострадавших.

Предполагается, что преступник все еще находится в здании и удерживает заложников. О мотивах преступления пока неизвестно.