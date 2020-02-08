Издание Thai Rath выложило видео, на котором запечатлен предполагаемый стрелок из тайского города Накхон Ратчасима, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ролике видно, как вооруженный мужчина в шлеме идет по коридору торгового центра.



Ранее рядовой одной из частей тайской армии угнал в своей части автомобиль, направился в центр города, открывая огонь из окна, а затем устроил стрельбу в торговом центре. Жертвами инцидента стали 17 человек, еще 16 стрелок взял в заложники. По информации СМИ, преступник скрывается в одном из торговых центров. При этом стрелок транслировал свое нападение в Facebook, сейчас его аккаунт заблокировали.

Позже СМИ сообщили о возобновлении стрельбы возле ТЦ, где преступник удерживает заложников.

