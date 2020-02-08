Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) объявило в субботу, что в координации с правительством Сомали нанесло 6 февраля два авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб" в районе города Джилиб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно первоначальным оценкам, в результате один объект террористов был разрушен, и два боевика "Аш-Шабаб" получили ранения", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном портале АФРИКОМ.

"Воздушные удары - это один из способов, с помощью которых мы не позволяем "Аш-Шабаб" создавать свою инфраструктуру для дальнейших нападений", - заявил заместитель директора по операциям АФРИКОМ, бригадный генерал Брэдфорд Геринг.