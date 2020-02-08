https://news.day.az/world/1201219.html Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 20 человек
Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (корат) увеличилось до 20 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
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