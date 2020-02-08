Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (корат) увеличилось до 20 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда доктор Анутхин Чанвиракун.

Ранее сообщалось о 17 погибших.