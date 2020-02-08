Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество бороться с дезинформацией, связанной со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Выступая в субботу на пресс-конференции в Женеве, он подчеркнул, что "люди должны иметь доступ к точной информации, чтобы защитить себя и других", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ВОЗ не только "ведет сейчас битву с вирусом, но и борется с троллями и сторонниками теории заговора, проталкивающими дезинформацию и подрывающими реагирование на вспышку".

В настоящее время сотрудники организации "отслеживают дезинформацию, распространяемую на многих языках". ВОЗ публикует опровержения "мифов и слухов", интервью с экспертами, ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся вируса 2019-nCoV. Установлен контакт с соцсетями, и ВОЗ "просит их отфильтровывать недостоверную информацию и продвигать достоверные сведения из заслуживающих доверия источников".

Коснувшись финансирования операций по борьбе с коронавирусом в связи с запрошенной ВОЗ у доноров ранее на эти цели $675 млн на ближайшие три месяца, гендиректор поблагодарил страны и фонды, уже перечислившие средства. Среди них он назвал США, Великобританию и Чехию, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Однако реагирование на вспышку вируса 2019-nCoV "требует большего финансирования, и мы призываем доноров активизироваться", отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.