США непременно покинут Ирак, после чего будут вынуждены уйти с территории Сирии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"США должны знать, что они обязательно уйдут из Ирака, - цитирует его агентство ISNA. - Значительная часть парламента Ирака решительно проголосовала за уход американцев, влиятельные личности в стране также выступают за [вывод войск США]".

По словам Велаяти, "материально-техническое обеспечение американских сил в Сирии осуществляется через Ирак". "Уход США из Ирака означает скорый конец их присутствия в Сирии", - добавил он.