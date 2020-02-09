https://news.day.az/world/1201231.html В Москве задержано и отменено 30 рейсов
В Москве задержано и отменено 30 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, во Внуково задержано 11 рейсов и три отменено.
В свою очередь, в Домодедово задержано шесть рейсов и три - отменено.
Кроме того, в Шереметьево задержано еще семь рейсов.
Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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