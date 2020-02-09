В аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, во Внуково задержано 11 рейсов и три отменено.

В свою очередь, в Домодедово задержано шесть рейсов и три - отменено.

Кроме того, в Шереметьево задержано еще семь рейсов.

Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.