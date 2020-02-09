Иран был в субботу подвержен кибератаке, что стало причиной временных перебоев интернета.

Об этом на своей странице в Twitter заявил представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при Министерстве информационно-коммуникационных технологий страны Саджад Бонаби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Сегодня в 11:44 (12:14 баку) из-за кибератаки произошел сбой в работе, потому в течение одного часа у некоторых операторов мобильного и стационарного интернета наблюдались перебои", - сообщил он. По словам Бонаби, "на данный момент [интернет] работает в штатном режиме".

За последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация об имевших место кибератаках против Ирана и его инфраструктуры. Самым известным случаем стал вирус Stuxnet, при помощи которого в 2010 году была осуществлена атака на иранский ядерный объект в Натанзе. Тегеран и ряд западных изданий утверждали, что за разработкой вируса стоят американские и израильские спецслужбы.

11 декабря 2019 года министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что правительственная инфраструктура страны была подвергнута мощной кибератаке, которую удалось отразить.