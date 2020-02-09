Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в поселке Барсуки Тульской области.

Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. По предварительным данным, 8 февраля 2020 года на свалке бытовых отходов поселка Барсуки Ленинского района Тульской области было обнаружено тело младенца", - говорится в сообщении.

Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.