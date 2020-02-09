Один боец таиландского спецназа погиб в перестрелке с злоумышленником на многоэтажной стоянке торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима, когда тот покидал здание, еще один боец спецназа получил ранение.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил "Тхаи Рат ТВ".

"По предварительной информации военных, которую пока не подтвердило командование, во время перестрелки с преступником, когда он покидал здание торгового центра, погиб один боец спецназа, еще один боец получил ранение", - говорится в сообщении телеканала.