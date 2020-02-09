В Сети появилось видео штурма торгового центра в Таиланде. Кадрами поделилось издание Khaosod в фейсбуке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, поясняется, что на ролике запечатлены спецназовцы, которые заходят в 21-й терминал ТЦ.

В субботу мужчина захватил заложников в одном из торговых центров в городе Накхон Ратчасима. Согласно информации минобороны Таиланда, злоумышленником оказался профессиональный военный, сержант сухопутных войск.

Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Передвигаясь на машине, он открыл огонь по прохожим на улице, после чего проник в ТЦ, где, по предварительным данным, удерживал порядка 16 заложников. Как передают средства массовой информации, в ходе инцидента погибли 20 человек.

После штурма здания торгового центра силами спецназа, по сообщениям СМИ, злоумышленнику удалось скрыться.