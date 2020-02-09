Китай уличили в повторении ошибок прошлой эпидемии - Пекин смог бы сдержать распространение нового смертельного коронавируса, если бы извлек уроки из распространявшейся в 2002-2003 годах так называемой атипичной пневмонии.

Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале отмечается, что смерть врача Ли Вэньляна, который одним из первых пытался рассказать о вспышке вируса в конце 2019 года, вызвала скандал и недовольство жителей Китая. В этой связи китайские власти, вероятно, уволят нескольких местных чиновников, чтобы немного успокоить население, однако это не решит реальную проблему несвободы слова в стране.

Автор статьи Верна Ю (Verna Yu) пишет, что граждане Китая пользуются еще меньшими свободами, чем 17 лет назад. Так, во время вспышки коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, атипичная пневмония) именно одному из врачей удалось привлечь внимание к проблеме. Однако в этот раз Ли Вэньляна и его коллег заставили подписать обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе, подчеркивается в материале.

"Если бы Ли жил в обществе, где граждане могли говорить свободно, не опасаясь наказания, (...) его предупреждение было бы учтено, вирус мог бы быть локализован", - говорится в статье. Вместо этого оказалось, что заболели уже 35 тысяч человек, еще 725 умерли, а до полного сдерживания заболевания еще далеко. Автор указывает, что подобные кризисы будут лишь происходить вновь, если свобода слова и другие основные права граждан Китая не будут соблюдаться.

7 февраля власти Китая объяснили "производственной травмой" смерть офтальмолога Ли Вэньляна, который был в числе первых медиков, сообщивших о вспышке вируса.

Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. С тех пор помимо КНР случаи выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что она перерастет в пандемию.