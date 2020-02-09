https://news.day.az/world/1201244.html Взрывы слышны в ТЦ в Таиланде, где находится солдат, убивший более 20 человек
Взрывы слышны в ТЦ в Таиланде, где находится солдат, убивший более 20 человек
Серия взрывов произошла в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, где по-прежнему находится военнослужащий, убивший свыше 20 человек.
Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на очевидца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее телеканал Spring News проинформировал, что в ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника.
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