Серия взрывов произошла в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, где по-прежнему находится военнослужащий, убивший свыше 20 человек.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на очевидца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал Spring News проинформировал, что в ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника.