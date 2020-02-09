https://news.day.az/world/1201249.html В Таиланде ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу в ТЦ
В Таиланде ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу в ТЦ
Злоумышленник, устроивший стрельбу в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), ликвидирован, сообщает полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе погибшего полицейского, пострадали 63 человека.
Операцией на месте лично руководят главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.
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