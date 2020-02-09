Начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда подтвердил ликвидацию стрелка, убившего в таиландском Корате более 20 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Операция закончена, преступник ликвидирован", - заявил генерал в эфире телеканала "Тхаи Рат ТВ". Шеф полиции не сообщил никаких подробностей операции.

"Скоро сюда прибудет премьер-министр, он и участники операции расскажут все подробно", - сказал генерал.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. В результате погиб 21 человек, еще 63 ранены. При этом телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на полицию сообщал о 25 погибших.

