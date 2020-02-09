Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен на следующей неделе существенно сократит штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее О'Брайен неоднократно заявлял о намерении сократить штат Совета, которой при бывшем президенте США Бараке Обаме увеличился до 236 сотрудников, хотя при Джордже Буше насчитывал 100 человек.



Ранее стало известно, что Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.

