https://news.day.az/world/1201258.html Три крупнейшие партии Ирландии набрали равное число голосов на выборах
Три крупнейшие партии Ирландии набрали равное число голосов на выборах
В Ирландии подводят итоги досрочных парламентских выборов. По данным экзитпола, три крупнейшие партии - консерваторы, либералы и национал-республиканцы - набрали примерно равное количество голосов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Такой расклад может привести к сложностям при формировании правящей коалиции, утверждают политологи. Всего в выборах участвовали 17 партий. Предварительные результаты обещают огласить в понедельник.
Агентство Associated Press отмечает, что хотя разница в голосах может составлять лишь процентные пункты, а, значит, формирование трехпартийной коалиции становится неизбежным.
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