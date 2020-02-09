Пять британцев заразились коронавирусом нового типа от вернувшегося из Сингапура соотечественника на горнолыжном курорте во Франции. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники во французском министерстве здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зараженный коронавирусом житель британского Брайтона прибыл из Сингапура в альпийскую деревню Ле Контамин-Монжуа, где провел четыре дня. Симптомы болезни проявили себя после возвращения туриста на родину, он был госпитализирован.

По информации источников, коронавирус диагностирован у пяти посетителей курорта, среди которых девятилетний ребенок. Все зараженные госпитализированы и находятся в изоляции, отметили в минздраве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.