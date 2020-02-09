Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%
Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю, за исключением провинции Хубэй, в последнюю неделю снизилось почти на 43 процента, заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно ежедневной статистике, за 3 февраля в Китае выявили 3235 заболевших, из них за пределами провинции Хубэй - 890, 4 февраля - 3887 и 731 соответственно, 5 февраля - 3694 и 707, 6 февраля - 3143 и 696, 7 февраля - 3399 и 558, 8 февраля - 2656 и 509.
По словам Ми Фэна, положительная динамика "демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания".
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