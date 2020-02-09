Министерство здравоохранения Испании подтвердило второй случай заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальный центр микробиологии подтверждает случай заражения коронавирусом на Мальорке", - отмечается в публикации. По данным газеты El Pais, речь идет о британском подданном.

Власти Балеарских островов ранее информировали, что четыре человека, которые являются членами одной семьи, были доставлены в больницу с подозрением на коронавирус. По данным местных СМИ, они вступали в контакт во Франции с пациентом, у которого была диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV.

Ранее был подтвержден случай заражения на Канарских островах.