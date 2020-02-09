Смертельный китайский вирус 2019-nCoV - угроза как для мировой, так и для российской экономики, считают в Счетной палате. Пока оценить потенциальный ущерб сложно, его размер будет зависеть от того, насколько быстро удастся справиться с эпидемией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению ведомства, если эпидемию удастся ликвидировать быстро, то Китай и другие страны успеют скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг, и по итогам 2020 года влияние коронавируса на макроэкономические показатели будет нивелировано. Если же эпидемия затянется, это выльется в длительное ограничение транспортных и товарных потоков, и ущерб для мировой экономики будет более существенным.

Наибольшей угрозой для России Счетная плата назвала сокращение внешнеторгового оборота с Китаем. За январь-ноябрь 2019 года он составлял около 100 миллионов долларов - 16,5 процента всего внешнеторгового оборота страны. В случае затягивания эпидемии России придется искать альтернативных поставщиков и новые рынки сбыта для своей продукции.

В Счетной палате также отметили, что негативно на России скажется замедление китайской экономики и снижение спроса на энергоресурсы и падение цены на нефть. Так, в период с 27 января по 7 февраля нефть марки Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) потеряла в цене почти 5 процентов.