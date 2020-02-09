Появились подробности о стрельбе таиландского солдата Джакрапанта Томма (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летний военнослужащий работал на военной базе недалеко от Накхон Ратчасимы (Корат), которая находится примерно в 250 километрах от столицы Таиланда. Перед тем как открыть стрельбу, нападавший разместил в Facebook запись о жажде мести, однако не уточнил своих мотивов.

По данным агентства, он открыл стрельбу в субботу, 8 февраля. Первый выстрел злоумышленник произвел дома, после чего отправился в военную часть, расстреляв командира и еще двух сослуживцев, а затем принялся убивать людей в торговом центре "Терминал-21". В заложниках у солдата находились 16 человек. При этом Томма транслировал происходящее в социальную сеть.

"Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума", - приводит Reuters слова официального представителя министерства обороны Конгшипа Тантраванита (Kongcheep Tantrawanit).

Ранее премьер-министр страны Прают Чан-оча назвал мотивом стрельбы конфликт на бытовой почве. По словам политика, между Томма и его сослуживцами разгорелся конфликт из-за продажи дома.

Военнослужащий был ликвидирован около 05:00. В ходе спецоперации был убит один боец спецназа. Жертвами стрелка в общей сложности стали 26 человек, еще 57 горожан ранены. Все погибшие и пострадавшие - местные жители.