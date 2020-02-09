Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек. Об этом сообщает телеканал AbemaNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По последним данным, еще у шести человек подтверждена коронавирусная инфекция, они эвакуированы.

Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров Diamond Princess, был выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.