https://news.day.az/world/1201455.html В Британии зарегистрировали четвертый случай заражения коронавирусом
В Британии зарегистрировали четвертый случай заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Британии достигло четырех человек, заявил главный врач Англии Крис Уитти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Еще у одного пациента был обнаружен коронавирус, всего количество зараженных в Великобритании составляет четыре человека. Новый случай заражения произошел во Франции путем передачи вируса от уже заразившегося и выявленного ранее человека", - говорится в заявлении главного врача Англии.
По его словам, врачи и эксперты пытаются выяснить, с кем общались зараженные. Новому заболевшему оказывается вся необходимая помощь, он находится в больнице в Лондоне.
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