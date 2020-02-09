https://news.day.az/world/1201463.html В оккупированном Карабахе умер армянский военнослужащий
В оккупированном Карабахе умер армянский военнослужащий
В оккупированном Карабахе умер армянский военнослужащий. Об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, передает Day.Az.
Отмечается, что военнослужащий Валерий Петросян, 2001 года рождения, умер около 07:45 утра 9 февраля.
Для выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.
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