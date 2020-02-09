https://news.day.az/world/1201474.html Самолет UTair совершил жесткую посадку в России - ФОТО
Самолет UTair совершил жесткую посадку в России - ФОТО
Рейс авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Республики Коми.
Самолет из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. При инциденте никто не пострадал.
По словам представителя экстренных служб, на борту воздушного судна находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа.
Сейчас самолет лежит на "брюхе" в конце ВПП, отмечает местное издание "Усинск Онлайн".
Издание отмечает, что люди спокойно спустились по надувным трапам. На место происшествия прибыли расчеты МЧС.
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