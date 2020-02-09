Подлом стоек шасси произошел на взлетно-посадочной полосе у самолета авиакомпании "ЮТэйр", жестко севшего в аэропорту Усинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось ранее воздушное судно ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, на борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

"При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси", - сообщили в пресс-службе.

По словам представителя авиакомпании, на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна составляет более 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.

"На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. На данный момент в Усинск вылетели специалисты "ЮТэйр" для анализа полетной информации и определения причин случившегося", - добавили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте администрации Республики Коми, в санчасть обратилась одна женщина из находившихся в самолете в момент жесткой посадки. На время ликвидации последствий происшествия аэропорт закрыт, говорится также в сообщении региональных властей.