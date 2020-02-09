Аэропорт Усинска в Коми, где из-за проблем с шасси совершил жесткую посадку самолет авиакомпании "Ютэйр", временно закрыт для устранения последствий происшествия, сообщает пресс-служба главы Коми, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель экстренных служб республики заявил РИА Новости, что самолет авиакомпании "Ютэйр" в воскресенье совершил жесткую посадку в Усинске, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Как сообщали в Росавиации, у самолета были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Среди пассажиров и экипажа, по предварительным данным, пострадавших нет.

"В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт", - говорится в сообщении властей Коми.

Власти со ссылкой на гендиректора компании "Комиавиатранс" Алексея Фесенко подтверждают, что среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа пострадавших нет. При этом к медикам "самостоятельно обратилась одна женщина".