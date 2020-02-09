Число погибших при стрельбе в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда увеличилось до 30 человек, сообщает местное издание Khaosod со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 27 человек, включая преступника, погибли, 57 получили ранения.

Согласно изданию, жертвами стрельбы стали, по меньшей мере, 30 человек.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома.