Специалисты считают, что пик коронавируса произойдет во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что назвать точную дату кульминации заболевания сложно, так как ситуация с вирусом достаточно неопределенная. В исследовании говорится, что новый коронавирус, вероятно, заразил каждого двадцатого из китайского Уханя.

"Можно предположить, что на пике в Ухане заболеет еще около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", - уточнил один из специалистов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. На данный момент число зараженный составляет более 37,5 тысячи человек. Смогли вылечиться 2,6 тыс. человек и 813 погибли.