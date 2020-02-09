Отношения Вашингтона и Москвы достигли своей низшей точки за последние 30 лет. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Салливан заявил, что у Москвы и Вашингтона имеются принципиальные разногласия, однако, по его словам, он намерен остановить спад в отношениях двух стран.

"Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал все, что в моих силах, чтобы попытаться улучшить отношения между США и Россией, которые переживают сложный период, особенно в течение последних шести или семи лет. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы сделать все возможное для их улучшения", - заявил посол США в России.

Напомним, недавно посольство Соединенных Штатов в Украине в пятую годовщину обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками напомнило об ответственности Москвы за эскалацию на Донбассе.

Кроме того, США продолжат давить на Россию санкциями до полного прекращения агрессии против украинского народа. В случае если Кремль усилит военную агрессию против Украины, то получит еще более жесткие санкции. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.