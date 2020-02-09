https://news.day.az/world/1201503.html Появились кадры эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в России - ВИДЕО
При инциденте никто не пострадал. В самолете находилось 94 человека, из них - шесть членов экипажа.
Появились кадры эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в России - ВИДЕО
Пассажир снял на видео эвакуацию из самолета UTair, совершившего жесткую посадку в Усинске, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, как мужчина вместе с другими пассажирами покидает воздушное судно по надувному трапу и по крылу самолета.
Самолет компании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Воздушное судно ударилось хвостовой частью о ВПП.
При инциденте никто не пострадал. В самолете находилось 94 человека, из них - шесть членов экипажа.
Росавиация уточняет степень повреждения самолета. Следственные органы начали проверку.
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