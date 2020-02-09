Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Александра Нехорошева в беседе с РЕН-ТВ заявила, что изначально было "что-то не так". Порывы ветра, по словам женщины, были очень сильными, а при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси "подломилось".

"Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе", - поделилась Александра. В какой-то момент, как пояснила пассажирка, самолет вывернул в сугроб и остановился. Когда люди закричали, что потек керосин, началась эвакуация. Женщина также отметила слаженную работу команды экипажа.

Еще один пассажир рейса Москва - Усинск Александр Панин рассказал, что самолет не вырабатывал топливо, а на посадку шли штатно. При соприкосновении воздушного судна с землей был жесткий удар.

"Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще", - поделился впечатлениями Александр. Топливо, как рассказал мужчина, растекалось с правой стороны, а эвакуировали пассажиров - с левой.

Мужчина по имени Сергей рассказал "360", что в самолете после посадки отвалились элементы обшивки. Пассажир отметил, что эвакуация прошла быстро. На улице, по его словам, было минус 20 градусов и был сильный ветер. Сергей также рассказал, что некоторые пассажиры начали паниковать, но их сразу же успокоили.

"Мужчины крикнули, что хорош паниковать, сейчас все выйдем спокойненько", - пояснил он.

Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, ударившись хвостовой частью о ВПП. По предварительным данным, никто не пострадал. В Росавиации заявили, что у самолета были проблемы с шасси. Следствие начало проверку.