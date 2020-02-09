https://news.day.az/world/1201511.html В Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке
Неизвестный мужчина в воскресенье открыл огонь на территории полицейского участка в Бронксе, один полицейских был ранен. Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам его источников в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, его имя не разглашается.
По сведениям телеканала, власти считают, что данный злоумышленник также стрелял по полицейскому автомобилю в Бронксе в субботу вечером. Тогда тоже был ранен один сотрудник правоохранительных органов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре