Неизвестный мужчина в воскресенье открыл огонь на территории полицейского участка в Бронксе, один полицейских был ранен. Об этом сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников в правоохранительных органах, подозреваемый задержан, его имя не разглашается.

По сведениям телеканала, власти считают, что данный злоумышленник также стрелял по полицейскому автомобилю в Бронксе в субботу вечером. Тогда тоже был ранен один сотрудник правоохранительных органов.