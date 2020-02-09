Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс потерял несколько сотен миллионов долларов на фоне новостей о коронавирусе 2019-nCoV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу компания представила отчет за третий квартал финансового года. В документе, в частности, отмечалось, что вспышка коронавируса негативно отразилась на продажах и такая тенденция может продолжиться до конца марта (четвертый квартал финансового года), так как из-за вируса снизится покупательская активность, особенно в розничных магазинах.

На фоне этих новостей акции компании упали на 4% - с 33,3 долларов за штуку до 31,84 доллара. Так как Дани Рейссу принадлежит пятая часть Canada Goose, его состояние резко снизилось - с 1,3 миллиарда долларов до 874 миллионов. По состоянию на 9 февраля, в списке миллиардеров Forbes, где данные подсчитываются в режиме реального времени, его нет.