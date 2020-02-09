https://news.day.az/world/1201562.html Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд
Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд
Один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба израильской армии.
Ранее в воскресенье сообщалось, что сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа.
"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы.
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