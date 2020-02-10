Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 871, сообщает региональный комитет здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 29631 человек. Из больниц были выписаны 1795 пациентов.

В провинции были зафиксированы 2618 новых случаев заражения, из которых 1921 в городе Ухань, эпицентре распространения коронавируса.